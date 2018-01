Trend Micro lança soluções de segurança para pequenas empresas A Trend Micro, que desenvolve e comercializa soluções antivírus e de segurança de conteúdo, lançou novas soluções de proteção para pequenas empresas sob a marca Worry Free Security Solutions. São elas: Client Server Security para SMB e Client Server Messaging Security para SMB, que reúnem em um único produto as versões mais recentes das soluções antivírus e anti-spam, além da proteção de firewall. Voltado a companhias com pouco recursos técnicos, as ferramentas provêem proteção contra vírus, trojans e spywares e funcionamento quase autônomo em termos de atualização de segurança. Como as empresas de pequeno e médio portes não costumam contar com pessoal técnico especializado e que possa cuidar do gerenciamento da solução de segurança, a nova oferta da Trend investe em simplicidade na instalação e administração, tornando o pacote mais atraente para as pequenas empresas. O Trend Micro Client Server Security para SMB 3.0 automatiza a tecnologia existente para prevenção de ameaças, facilitando o acompanhamento, a resposta e a defesa contra inúmeras ameaças, desde vírus até hackers. Já o Client Server Messaging Security para SMB 3.0 incorpora proteção contra spam e phishing, além de filtro de conteúdo indesejado no correio eletrônico. Ambas soluções atuam de forma personalizada, realizando tarefas de avaliação, prevenção, proteção e limpeza de ataques, reduzindo as preocupações de segurança das empresas antes que se tornem problemas que gerem prejuízos. "As pequenas empresas têm necessidades completamente diferentes de uma grande corporação", diz Wagner Figueiredo, gerente de canais em Small Bussiness da Trend Micro. Um estudo recente conduzido pela própria empresa sobre pequenas e médias empresas indicou que 85% dos entrevistados preferem um provedor que dê suporte sobre ameaças de segurança e os aconselhe na proteção dos ativos de seu negócio. Além disso, 72% disseram que o melhor é intervir o mínimo possível frente uma epidemia e gostaria de ter uma solução de segurança para proteger sua rede de computadores de forma automática e consistente.