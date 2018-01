Trend Micro lista os piores vírus em março A empresa de segurança digital Trend Micro divulgou a lista dos 10 vírus mais ativos em março. Pelo segundo mês consecutivo, o Nyxem.E é a praga mais ativa em todo o mundo. A lista completa, por quantidade de ataques, tem as seguintes ameaças: 1. WORM_NYXEM.E 2. SPYW_DASHBAR.300 3. SPYW_GATOR.F 4. HTML_NETSKY.P 5. WORM_NETSKY.P 6. WORM_BAGLE.CL 7. WORM_MOFEI.B 8. JAVA_BYTEVER.A 9. ADW_SLAGENT.A 10. PE_FUNLOVE.4099 O Nyxem.E se espalha via e-mail enviando cópias de si mesmo utilizando um motor próprio de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Além disso, este worm tem a capacidade de recolher informações de arquivos que contenham certas extensões. O usuário que recebe a mensagem do e-mail tem a impressão que o arquivo vem de uma fonte confiável e ao fazer o download é criada uma cópia do WINZIP_TMP.EXE no computador. Assim, o vírus pode se propagar também por meio de drives e ao ser executado abre um arquivo nomeado SAMPLE.ZIP como tentativa de mascarar suas rotinas maliciosas. Na América do Sul, o pior vírus de mês é o Raserv.A, assim como aconteceu em fevereiro. Trata-se de um spyware que chega como componente de um software de controle remoto, denominado `Remote Anything`, que permite a um hacker acessar o computador infectado de outra máquina, espalhando ainda o arquivo Slave.exe na pasta do Windows. Confira a lista das 10 principais pragas na América do Sul: 1. SPYW_RASERV.A 2. WORM_NYXEM.E 3. PE_PARITE.A 4. SPYW_DASHBAR.300 5. SPYW_GATOR.F 6. WORM_NETSKY.AF 7. PE_FUNLOVE.4099 8. HTML_NETSKY.P 9. HKTL_REMOTEANY.A 10. WORM_NETSKY.P