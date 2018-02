Trens voltam a trafegar apos depredação no Rio

Passageiros contaram que após sair da estação Barros Filho o trem ficou cerca de 40 minutos parado. Pelo sistema de autofalante, o maquinista informava que estava aguardando autorização para seguir viagem. No entanto, um trem que vinha atrás ultrapassou a composição que estava parada, o que revoltou os passageiros.

Eles forçaram as portas dos vagões, desceram na linha férrea e quebraram as vidraças com pedras. Alguns assentos foram arremessados para fora. Policiais militares chegaram ao local no momento em que um grupo de pessoas tentava atear fogo ao trem que estava parado.

Houve um princípio de confusão, mas ninguém foi preso. A composição já foi retirada do local.

Segundo a Supervia, empresa responsável pelo sistema de trens, ocorreu um problema no sistema de tração na composição que parou. A circulação no ramal de Belford Roxo foi restabelecida às 10h, segundo a Supervia, mas a estação Honório Gurgel não pôde ser reaberta, "em virtude da depredação de alguns equipamentos do local", afirma a empresa por meio de nota.