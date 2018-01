PRODUTO | Treo 750 FABRICANTE | Palm WEB | http://lojaonline.claro.com.br PREÇO R$ 1.828,00 (preço no plano 3G 80 da Claro. Para planos maiores o preço diminui) DETALHES |A principal vantagem do Treo 750 é que ele é compatível com as redes 3G. O 3G é uma tecnologia que permite navegar na internet pela rede de celular com uma velocidade mais alta que o comum. Mas o celular não acessa Wi-Fi. Ele também é um dos poucos aparelhos da Palm que vem com Windows Mobile, em vez do sistema proprietário do fabricante. É possível configurar e-mails como Hotmail, Gmail e Yahoo! Mail.