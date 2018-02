Três acertam a Mega-Sena e ganham R$ 12 milhões

A Caixa Econômica Federal anunciou as dezenas sorteadas como parte do concurso 1.344, que aconteceu em Birigui, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 08 - 19 - 21 - 36 - 42 - 59.

Os vencedores das apostas são de Taubaté, em São Paulo, Estância Velha, no Rio Grande do Sul, e Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Cada apostador acertou seis dezenas e ganhou R$ 12.497.169,80.

A Caixa também informou que 236 pessoas acertaram a quina e vão receber R$ 14.632,94 cada uma. Já outras 13.393 acertaram a quadra e levarão R$ 368,35 cada.

O próximo sorteio acontecerá na próxima quarta-feira, 14/12, e contará com um prêmio acumulado de R$ 4 milhões.