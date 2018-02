Três acidentes com ônibus deixam 26 feridos no Rio

Pelo menos 26 pessoas ficaram feridas em três acidentes envolvendo ônibus do sistema BRT TransOeste, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 9. O corredor exclusivo para ônibus articulados (BRT) liga a Barra da Tijuca a Santa Cruz.

A primeira colisão ocorreu por volta das 6h, entre um ônibus do sistema especial e outro comum, na pista central da Avenida das Américas, próximo à estação Interlagos do BRT, na altura do Recreio dos Bandeirantes. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, 25 feridos foram levados ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

O ônibus do BRT atingiu um coletivo da Viação Santa Maria, que faz a linha Cascadura-Recreio. Testemunhas contaram que o ônibus comum teria avançado o sinal ao cruzar a Avenida das Américas para fazer o retorno. Com o impacto da batida, o motorista do coletivo comum foi arremessado para fora do veículo.

O outro acidente ocorreu na altura da estação Barra Sul, na Barra da Tijuca. Um ônibus do BRT bateu num carro na pista sentido Barra. Uma pessoa ficou ferida e foi atendida no local pelo Corpo de Bombeiros.

E na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, também na Barra, um ônibus bateu num poste na altura da clínica Perinatal, por volta das 7h30. A colisão ocorreu na pista sentido Avenida Ayrton Senna. O poste caiu na pista.

Por causa dos acidentes, o trânsito está bastante congestionado em toda a região da Barra da Tijuca nesta manhã.