Três carros são queimados no Complexo do Alemão, no Rio

Três carros foram encontrados queimados, na manhã deste sábado, 1, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Os veículos foram deixados do lado de uma das estações do teleférico. Os casos de violência no complexo, que tem uma Unidade de Polícia Pacificadora desde 2012, vêm assustando os moradores e colocando em xeque a eficácia da pacificação. As ações são creditadas a traficantes de drogas que resistem à tomada do território pela polícia. Os moradores estão tensos por temer a volta do domínio do tráfico.

Na sexta-feira, 31 de janeiro, foram lançados coquetéis molotov no terreno onde fica a UPP. Dois carros que pertenciam a um policial militar e a um policial civil foram atingidos e pegaram fogo.

Na terça-feira, 28 de janeiro, quando foram registrados tiroteios, a delegacia instalada em dezembro no complexo já havia sido atacada. Bandidos dispararam tiros de fuzil na fachada do prédio que a abriga. Instalações da UPP e contêineres da PM que funcionam como postos avançados também foram alvejados. Em novembro, um PM que trabalha ali foi morto por traficantes. Em dezembro também foram registrados ataques a tiros a PMs lotados na UPP.