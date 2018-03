Três casas desabam em São Bernardo do Campo

SÃO PAULO - Três casas desabaram na tarde desta quinta-feira, 23, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o desabamento ocorreu por volta das 12h. Oito viaturas da corporação e o helicóptero Águia da Polícia Militar foram enviados ao local.

As residências ficam na Rua 26 de março, na altura do número 573, próxima à Rua Bragança. Ainda segundo informações dos Bombeiros, uma vítima foi encontrada consciente sob os escombros e os oficiais acreditam na existência de vítimas soterradas.