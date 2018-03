Três corpos são encontrados no Rio após baile funk

Os corpos de três homens foram encontrados dentro de um Hyundai abandonado em frente ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha (zona norte da cidade do Rio), na manhã deste sábado. Eles seriam moradores do morro da Chatuba, no Complexo do Alemão, e teriam sido mortos durante um baile funk, que aconteceu na madrugada. Uma adolescente de 16 anos foi ferida com um tiro na perna também na favela e levada para o mesmo hospital. Segundo policiais da 22ª Delegacia de Polícia, um dos homens foi identificado como traficante da favela Vila Cruzeiro, também do Complexo do Alemão. De acordo com policiais do 16º Batalhão de Polícia Militar, o Hyundai foi deixado ali por criminosos armados, que fugiram em direção à Vila Cruzeiro. Rocinha O policiamento na favela da Rocinha, em São Conrado, foi reforçado neste sábado, um dia depois da morte de uma menina de 11 anos, durante um confronto entre policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) - a tropa de elite da Polícia Civil - e traficantes. A menina brincava com o pai quando foi atingida. Nesta tarde, seu corpo será velado na Associação de Moradores da favela. Moradores planejam uma manifestação durante o cortejo que será realizado antes do enterro.