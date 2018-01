Três deixam sala antes das 15h e são eliminados do Enem No primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), três candidatos que faziam a prova na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), deixaram a sala antes das 15 horas e foram eliminados. O edital que regulamenta o Enem elenca entre as situações que acarretam eliminação entregar a prova antes de completadas duas horas de exame.