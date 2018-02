Três espécies de abutre estão ameaçadas de extinção

Dhan Bahadur Chaudhary encontrou uma maneira incomum de demonstrar seu amor pela vida selvagem. Há cinco anos ele compra vacas velhas da comunidade, que ninguém mais quer, dá-lhes abrigo e alimento e depois aguarda ansiosamente que elas morram. De preferência, em intervalos regulares, pelo menos uma por semana.

Ele é o gerente do Restaurante de Abutres de Nawalparasi, no centro-sul do Nepal, um dos seis "estabelecimentos" desse tipo criados recentemente no país pela organização Bird Conservation Nepal (BCN). Os abutres são os fregueses. Os seres humanos são os garçons. E as vacas, a refeição.

No Nepal, um país de maioria hindu, a vaca é um animal sagrado, protegido por lei. Matar uma delas, por qualquer motivo, é crime. Por isso Chaudhary precisa esperar que os animais morram naturalmente. O preço pago por vaca é irrisório: 250 rúpias nepalesas (pouco mais que R$ 5). Ainda assim, vale a pena para os fazendeiros. "É um alívio para eles, pois eles não têm o que fazer com a vaca depois que ela fica velha", explica Chaudhary.

Centenas de abutres frequentam o restaurante cada vez que uma refeição é servida. O recorde de movimento é de 270 pássaros - bem mais que os 70 que costumavam aparecer no início do projeto, em 2006. O que é um bom sinal. O número de ninhos no entorno do restaurante também aumentou: de 17 para 67.

As carcaças são limpas até o osso pelas aves em cerca de 30 minutos. Enquanto o abutres se acotovelam sobre a vaca morta para bicar um pedaço de carniça, turistas se espremem dentro de uma cabana ao lado para tirar fotos.

Os recursos do turismo ajudam a manter o restaurante funcionando. Mas a motivação do projeto passa longe do entretenimento. Por trás do espetáculo sangrento, desenrola-se uma das histórias mais dramáticas - e pouco apreciadas - de luta pela sobrevivência da biodiversidade atual.

O Gyps bengalensis está criticamente ameaçado de extinção, assim como duas outras espécies de abutres asiáticos: o Gyps indicus (abutre-de-bico-longo) e o Gyps tenuirostris (abutre-de-bico-estreito). Todos reduzidos a menos de 10% - ou até 1% - de suas populações "originais".

Comuns até o início da década de 1990, seus números começaram a despencar vertiginosamente há cerca de 15 anos, sem explicação. Principalmente na Índia, no Nepal e no Paquistão, suas principais áreas de ocorrência.

De início, muita gente provavelmente achou bom se ver livre dessas aves carniceiras. Até que o mau cheiro das carcaças tornou impossível ignorar o problema.

Os números são assustadores. O Gyps bengalensis, que até há pouco tempo era considerado a ave de rapina mais abundante do mundo, está à beira da extinção, com um declínio populacional de 99,9% na Índia e mais de 90% no Nepal. As outras duas espécies estão em situação semelhante, praticamente com um pé na cova.

"Não consigo pensar em outro bicho que tenha sofrido um declínio tão grande em tão pouco tempo", afirma Chris Bowden, gerente do Programa de Abutres da Sociedade Real para Proteção de Aves (RSPB, na sigla em inglês), na Inglaterra. "A situação é realmente crítica."

O declínio não demorou a ser notado já na década de 90, especialmente nas regiões mais populosas da Índia, onde o sumiço dos abutres teve efeito semelhante ao de uma greve de garis em São Paulo. Sem as aves carniceiras para fazer o serviço de "limpeza", vacas mortas começaram a se acumular e apodrecer por todos os lados, tanto nas cidades quanto no campo.

Diagnóstico. Demorou, porém, para cientistas descobrirem o que estava matando os abutres. Especulou-se muito sobre alguma infecção por vírus ou bactéria, tipo gripe aviária. Mas não. O diagnóstico só veio em 2004, com um trabalho de "autópsia" publicado na revista Nature: intoxicação por diclofenaco, um analgésico e anti-inflamatório introduzido como droga veterinária na região em meados da década de 1990 - não por coincidência, na mesma época em que os abutres começaram a "desaparecer".

O diclofenaco é inofensivo para as vacas e seres humanos, mas letal para os abutres. Basta comerem a carne de um animal que tenha sido tratado com a droga até três dias antes que os abutres invariavelmente morrem de falência renal, também no prazo de dois a três dias. Neles, o diclofenaco causa gota visceral, uma doença caracterizada pelo acúmulo de cristais de ácido úrico nos rins. Só na Índia, estima-se que mais de 30 milhões de aves tenham morrido dessa forma.

Por alguma razão fisiológica não identificada, só os abutres do gênero Gyps parecem ser intoxicados pela droga. Para outras aves - incluindo outras espécies de abutres -, não há problemas registrados.

Alimentação saudável. Em resposta à crise, Índia, Nepal e Paquistão baniram a produção de diclofenaco para uso veterinário. Mas ainda não conseguiram erradicar a droga da cadeia de consumo (mais informações nesta página).

A lógica por trás dos "restaurantes", portanto, é garantir uma fonte de alimento constante e livre de diclofenaco para os abutres. Além do impacto causado pela droga, a quantidade de carcaças disponíveis para esses pássaros diminuiu consideravelmente nos últimos anos, à medida que as pessoas passaram a enterrar ou queimar os animais mortos em vez de jogá-los no meio do mato ou na beira de rios, como se fazia antigamente. Bom para os seres humanos, do ponto de vista sanitário, mas ruim para os abutres.

"O mais comum agora é enterrarem a carcaça", diz o biólogo Ramji Gautam, professor de zoologia no câmpus de Prithwi Narayan, em Pokhara, onde há também um restaurante de abutres. "Com isso, sobra pouca comida para eles, já que aqui não há grandes manadas de animais selvagens dos quais eles possam se alimentar, como na África."

Quando visitei o restaurante de Nawalparasi, no início deste mês, Chaudhary tinha 14 vacas em estoque e esperava receber mais dez nos próximos dias. Na época da reprodução dos abutres, que vai de outubro a março, o ideal é servir de uma a três carcaças por semana, segundo o naturalista. "É quando eles precisam de mais alimento."

Chaudhary diz com orgulho que este é "o primeiro restaurante de abutres de base comunitária do mundo", destacando os vários projetos sociais e de geração de renda que são desenvolvidos com a população local. Tão importante quanto alimentar os pássaros, diz ele, é ajudar as pessoas e educá-las sobre a importância ecológica dos abutres.

"Antigamente, a gente punha veneno nas carcaças, só por diversão", conta o agricultor Bhakta Bahadur Rana, de 62 anos, vizinho do restaurante. Quando os pássaros começaram a ficar escassos e o mau cheiro e as moscas das carcaças começaram a invadir as casas, porém, a atitude da comunidade mudou. "Agora, eles sabem que os abutres são nossos amigos", afirma Chaudhary.