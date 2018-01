Três meses depois, venda da Intelig ainda não tem data para sair Três meses depois do anúncio de que a Docas Investimentos, do empresário Nelson Tanure, iria comprar o controle da Intelig Telecom, a transação segue na área técnica da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e não tem data para chegar ao conselho, que terá de votar a autorização do negócio. No balanço da Docas Investimentos, publicado nesta quinta-feira no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Docas informa que o acordo, firmado com a National Grid, France Telecom e Sprint -- sócias da Intelig -- em janeiro de 2008, ainda encontra-se em fase de aprovação junto à Anatel e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Segundo a empresa, "com esta aquisição, a companhia iniciará uma nova fase, a da incorporação de uma moderna empresa de telecomunicações a um importante produtor de conteúdo jornalístico". Procurada, a Anatel informou, através de sua assessoria de imprensa, que o assunto ainda está sob análise de sua equipe teécnica. A equipe estuda o assunto sob o ponto de vista regulatório e encaminha um relatório ao conselho, para que coloque o pedido em votação. Em seguida, o conselho da Anatel também irá orientar o voto do Cade. Desde que foi colocada à venda, há cerca de quatro anos, a Intelig adotou um modelo de gestão compartilhada, sem a figura de um presidente, comandada por um grupo de três gerentes delegados. Ela também deixou, desde então, de receber qualquer tipo de aporte dos sócios. Segundo o balanço da Docas, a transação envolve "a totalidade do capital da Intelig", mas o valor do negócio não foi revelado. (Por Taís Fuoco)