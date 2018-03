Três mil iniciam Marcha da Maconha sob chuva no Rio Debaixo de chuva, cerca de três mil pessoas, segundo a Polícia Militar, iniciaram a Marcha da Maconha pela orla da Praia de Ipanema, na zona sul do Rio, na tarde deste sábado. A organização espera que 20 mil pessoas participem do ato que vai seguir em direção ao Arpoador. Mais cedo, quatro manifestantes foram presos no município de Magé a caminho da Marcha. Segundo a PM, eles foram flagrados com sete cigarros e dez pacotes com a droga.