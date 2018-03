Três mil professores fazem passeata no centro do Rio

Segundo sindicalistas, foi a primeira vez em 25 anos em que um prefeito recebeu representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe). Duas horas e meia depois de iniciado o encontro, houve um intervalo e, ante a informação de que não havia ainda nenhuma resposta concreta, a categoria decidiu sair em passeata. Os professores estão em greve desde o dia 8 e pedem 19% de reajuste salarial e um plano de carreira, entre outras reivindicações. A Polícia Militar acompanha a movimentação desde cedo, mas à distância. A passeata dos professores da rede municipal do Rio chegou por volta das 16h à Cinelândia, no Centro da cidade, onde fica o palácio da Câmara dos Vereadores. Mais cedo, os manifestantes saíram do centro administrativo da Prefeitura, na Cidade Nova, e caminharam pelas avenidas Presidente Vargas e Rio Branco. De acordo com o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe), há 20 mil pessoas na manifestação. Já a Polícia Militar, que inicialmente estimou o público em 3 mil, agora diz que há 10 mil pessoas no ato.

Terminou há pouco a reunião entre o prefeito Eduardo Paes (PMDB), a secretária de Educação, Claudia Costin, e integrantes do Sepe na sede da Prefeitura. A comissão do sindicato que participou do encontro está seguindo para a Cinelândia. Dependendo do que ficou acertado, a greve dos professores, iniciada no último 8, pode ser suspensa.

O prefeito Eduardo Paes ofereceu 8% de aumento no piso salarial para os profissionais da rede municipal de educação, além dos 6,75% já concedidos a todos os servidores públicos municipais. A contraproposta foi feita em reunião com o sindicato da categoria e a presença de Paes. O aumento ainda terá de ser votado pela Câmara de Vereadores. A rede municipal de educação entrou em greve no último dia 8. A categoria faz assembleia na segunda-feira para avaliar a proposta.