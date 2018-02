Três morrem e 16 ficam feridos em rodovia na BA

Os motoristas da carreta, do ônibus e do caminhão morreram no local. Dezesseis dos 24 passageiros do ônibus ficaram feridos, quatro deles com gravidade. Estes últimos foram levados para o Hospital Frei Justo Venture, no município de Seabra. Os ocupantes do jipe conseguiram deixar o veículo antes de ele ser consumido pelo incêndio.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a fumaça resultante de queimadas perto da rodovia teria encoberto a visão dos motoristas e causado o acidente. Vários municípios da região já decretaram situação de emergência por causa da seca que atinge o centro-oeste do Estado. Na Bahia, 41 cidades já tiveram a situação homologada pela Defesa Civil.