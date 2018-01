Três morrem em acidente a caminho de velório em Goiás Três pessoas da mesma família, moradoras de Sorocaba, interior de São Paulo, morreram quando seguiam para o velório de um parente, no Estado de Goiás, na sexta-feira, 01. O carro em que estavam foi atingido por um caminhão, em Santa Helena de Goiás, a 200 quilômetros de Goiânia, capital do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do veículo, Celso Cogo, de 59 anos, teria perdido um acesso e, ao tentar retornar cruzando a pista, foi atingido por um caminhão que seguia no mesmo sentido.