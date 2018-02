Três morrem em acidente com ônibus no Paraná Três pessoas morreram e 14 ficaram feridas, sendo quatro delas em estado grave, em um acidente ocorrido na noite de ontem, na rodovia estadual PR-163, próximo ao município de Capitão Leônidas Marques, no sudoeste do Paraná. O acidente envolveu um automóvel, uma van e um ônibus, que ia de Santa Rosa (RS) para Alta Floresta (MT). Entre os mortos, dois eram do automóvel, com placas de Santa Cecília (SC), e uma era passageira do ônibus.