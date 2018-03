Três mortos na Maré eram inocentes Pelo menos três dos dez mortos durante operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) no Complexo da Maré, após uma manifestação que terminou num arrastão contra motoristas na zona norte do Rio, na segunda-feira, 24, não tinham antecedentes criminais: o garçom Eraldo dos Santos da Silva, de 35 anos, o engraxate Jonatha Farias da Silva, de 16, e o sargento do Bope Ednelson Jerônimo dos Santos Silva, de 42, morto com um tiro na cabeça supostamente disparado por traficantes da Favela Nova Holanda.