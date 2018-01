Três ônibus incendiados após falta de água em SP

Os trabalhos dos peritos terminaram às 11h. Dois dos ônibus queimados são da SPTrans. O terceiro era da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), operado pela Viação Osasco.

O ônibus de Linha 496 (João XXIII- Barueri), da EMTU, foi atacado por volta das 22h10. Antes do veículo ser incendiado, funcionários do coletivo foram abordados por manifestantes em frente à garagem da empresa e obrigados a desembarcar. Não houve registro de vítimas.

Segundo a EMTU, a operação na linha 496 começou a se normalizar nesta quinta, exceto no ponto do Terminal João XXIII, na Rua José Porfírio de Souza, altura do 663. Os usuários precisam se deslocar 500 metros para pegar ônibus no número 13 da mesma rua.

Já a SPTrans informou que um ônibus linha Jardim João Paulo/Santo Amaro teve o freio destravado, bateu em um poste e depois foi queimado, às 22h58. Antes, às 20h05, foi queimado um veículo da linha Cohab-Educandário/Terminal Pinheiros. Outros dois ônibus foram depredados, às 19h45, das linhas João XXIII/Praça Ramos e João XXIII/Barra Funda.

De acordo com a Sabesp, houve na manhã de quarta-feira manutenção em uma bomba no Jardim João XXIII, dentro do sistema que abastece o município de Taboão de Serra e alguns bairros de São Paulo na zona oeste. Os moradores do Jardim Paulo VI reclamavam que faltou água desde sábado, 05. A Sabesp diz desconhecer a interrupção do serviço. Segundo a concessionária, a bomba foi só religada às 23h de quarta-feira porque ocorreu um problema de desligamento de energia. Segundo a Sabesp, o abastecimento será normalizado ao longo desta quinta-feira.