Três ônibus são queimados após suspeito morrer em SP

De acordo com a Polícia Militar (PM), o condutor ainda tentou fugir a pé e trocou tiros com os policiais. Atingido, ele foi conduzido ao Pronto-Socorro (PS) do Hospital Municipal Jardim Iva, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros três homens ficaram no carro, sem reagir, e foram presos. Nenhum PM se feriu.

Cerca de cinco horas depois, à 0 hora desta segunda-feira,11, um grupo com cerca de 20 homens, em 10 a 15 motos, percorreu a área da ocorrência e iniciou uma onda de depredação. Na Estrada da Barreira Grande, na altura dos números 2.918 e 2.836, dois ônibus foram incendiados. Num deles, o fogo foi controlado, mas o outro ficou completamente destruído. Na Rua Alfonso Ferrabosco, altura do número 20, o bando ateou fogo em outro coletivo, totalmente consumido pelas chamas. O grupo ainda queimou um carro na Rua Ivem Berlim e fugiu. Ninguém ficou ferido ou foi preso. O caso foi encaminhado para o 69º Distrito Policial (Teotônio Vilela).