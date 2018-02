Três perguntas para...

1. Surpreendeu a aprovação do texto que propõe mudanças no Código Florestal?

Foi uma certa surpresa, sim, porque eu tinha esperanças de que haveria bom senso por parte dos parlamentares. As modificações no Código Florestal são perversas.

2. Em que sentido?

O pior é o ponto que anistia quem desmatou ao longo desses anos todos. Se o Congresso aprovar em plenária e o Executivo sancionar esse texto, estarão legislando de forma a dizer que o meio ambiente não é importante. Seria uma plena licença para detonar o patrimônio ambiental para garantir a expansão da economia.

3. Um dos argumentos do deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP) é de que o Código Florestal atual prejudica o pequeno produtor.

Não sei se dizer isso é ingenuidade ou cinismo. Certamente quem mais será prejudicado pela licença para destruir será o pequeno produtor, que terá de conviver com degradação do solo, erosão, assoreamento. O grande produtor abandona a terra quando ela não é mais produtiva. O retrocesso é tamanho que vai acabar com a credibilidade da agricultura brasileira perante o mundo. Estamos à mercê de pessoas com a mesma mentalidade dos velhos barões.

WASHINGTON

População é convidada a cuidar das árvores

A prefeitura de Washington, famosa por ter muitas cerejeiras (foto), pediu aos moradores que ajudem a regar as árvores das ruas para que elas sobrevivam à forte onda de calor que chegou à costa leste americana. São mais de 140 mil árvores. "Nossas equipes vão se dedicar a regar as 3,5 mil jovens árvores que foram plantadas recentemente, por isso pedimos ajuda com as demais", diz John Thomas, chefe florestal do Serviço de Transportes, que cuida da flora urbana. As temperaturas na capital chegam a 40°C.

DESASTRES NATURAIS

Ranking mostra custo aos países

Haiti e Moçambique são os países que sofreram maior impacto econômico por causa de catástrofes naturais entre 1980 e 2010, segundo ranking da empresa de consultoria britânica Maplecroft. Entre os cerca de 200 analisados, países mais ricos, como Itália e EUA, também foram bastante afetados. Desastres como terremotos, inundações, secas, deslizamentos, tsunamis, calor e frio extremos foram levados em conta. O Haiti recentemente sofreu de um grave terremoto, enquanto Moçambique teve fortes inundações. A Itália ficou em 19.º lugar - por causa dos terremotos e uma onda de calor em 2003. Os EUA obtiveram o 30.º lugar em razão de furacões como o Katrina. E a China, onde o terremoto de Sichuan em 2008 matou quase 90 mil pessoas, ficou com a 26.ª posição. O Katrina custou aos Estados Unidos US$ 45 bilhões e o terremoto de Sichuan, US$ 123 bilhões.