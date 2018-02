Três perguntas para...David Barnes

1. Como foi encontrar plástico em áreas remotas da Antártida?

Em outras partes do mundo temos uma ideia razoável da pressão dos detritos de plástico no oceano e em terra. Mas na Antártida, no Oceano Austral, é onde sabemos menos. Metade da nossa pesquisa cobriu áreas que nunca haviam sido estudadas. Ao contrário de outros oceanos, há pouco material natural flutuando, como sementes, frutas, madeira, conchas. Por isso, plásticos são uma grande mudança.

2. Que alterações os plásticos trazem?

Eles podem levar animais ao sufocamento e transportar espécies para novos lugares onde podem se tornar pragas invasoras. Porém, apesar de terem atingido na Antártida áreas sem população humana permanente em mil quilômetros, ainda não há sinal de que eles tenham atingido o fundo do mar.

3. E como o clima pode influenciar a questão?

[ ]Com o aquecimento da região será mais fácil para as pragas se estabelecerem. E os derivados dos plásticos tornarão sua jornada mais simples. É bom lembrar que a maior parte das espécies nativas da Antártida não existe em outros lugares e é sensível a mudanças. Então, se novas pragas chegarem e impactarem espécies nativas, a perda será global. Portanto, é preciso conscientizar as pessoas de que o problema é muito mais sério do que o incômodo estético de ver lixo plástico por toda a parte.