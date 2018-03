Três pessoas desaparecem em mata de Salesópolis-SP

Três pessoas da mesma família estão desaparecidas há mais de 24 horas, em Salesópolis, na região de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as três pessoas entraram na mata fechada, próximo ao sítio da família, na região de Ribeirão do Pote, na manhã de quinta-feira, 24, e ainda não apareceram. Entre os desaparecidos estão Maria José dos Santos, de 63 anos, e seus sobrinhos, a policial militar Cristina Aparecida Rosa, de 40 anos, e Beto, irmão de Cristina, segundo a polícia militar. José Augusto dos Santos, de 46 anos, filho de Maria José, foi preso ao dar queixa do desaparecimento dos parentes. Segundo a polícia, ao digitar o nome do preso, foi constatado que Santos tinha um mandado de prisão expedido em Itaquaquecetuba, por não pagar dois meses de pensão alimentícia. Ao ser detido, Santos se defendeu, alegando que já havia acertado o pagamento com seu advogado. De acordo com a polícia, caso Santos não pague a fiança, no valor da pensão devida, ainda hoje, ele deve permanecer preso por 30 dias. Quatro equipes do Comando de Operações especiais (COE), uma do canil da Polícia militar e uma dos bombeiros continuam as buscas.