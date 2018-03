Três pessoas morrem e 1 fica ferida na BR-282, em SC

Pouco depois, perto das 19h50, uma batida entre um Audi A3, um Gol e um caminhão Mercedes-Benz modelo Atego fez outras vítimas na altura do km 170, em Bocaina do Sul. O motorista do Audi, Edgar Noerenberg, de 64 anos e o motorista do Gol, Carlos Vicente Leusin Tragnago, de 22, não resistiram aos ferimentos. O condutor do caminhão, Severino do Ramo Gomes da Silva, de 28, sofreu lesões graves. As informações são da Polícia Rodoviária Federal.