Três pessoas são mortas em chacina no CE Um homem e duas crianças foram executados ontem à noite, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. A chacina aconteceu por volta das 19h30, em frente à casa das vítimas. A polícia acredita que tenha sido um acerto de contas por dívida de drogas. Um dos mortos, Walter Lima Alves, de 24 anos, estava sendo investigado por tráfico. Walter também respondia processo por um homicídio e era suspeito de outro. As duas crianças eram seus parentes: um filho de três anos e um sobrinho de seis. Os três haviam acabado de chegar de um passeio de carro, quando, segundo testemunhas, foram abordados por dois homens em uma moto. Eles inauguravam o carro, um Gol azul, que Walter havia comprado à tarde. Um amigo, que também estava no veículo, foi atingido com um tiro na perna, mas conseguiu sobreviver. Os dois assassinos usavam capacetes e, depois de dispararem contra os ocupantes do veículo, escaparam na moto, que estava com as placas viradas. Chocado com a frieza dos assassinos, o superintendente da Polícia Civil do Ceará, Luiz Carlos Dantas, passou a acompanhar as buscas aos suspeitos do crime. De acordo com a Secretaria de Segurança do Ceará, ano passado, cerca de 500 crimes com características de pistolagem urbana, como este, foram praticados no Estado.