Três pessoas se suicidam em aparente "pacto da morte" no Japão Os corpos de três pessoas que, aparentemente, se suicidaram inalando monóxido de carbono de uma estufa ligada em uma caminhonete com as portas e janelas fechadas, foram encontrados pela Polícia da cidade de Ibaki, ao norte de Tóquio. De acordo com informações de um porta-voz à EFE, um transeunte avisou no começo da manhã sobre os corpos de dois homens e uma mulher dentro de uma caminhonete em um estacionamento próximo a um reservatório. Uma equipe médica foi enviada ao local e constatou a morte. Segundo a Polícia, os primeiros indícios apontam que os mortos se suicidaram em um "pacto da morte", método de suicídio que se estendeu no Japão nos últimos anos. Os chamados "pactos da morte" pela internet chamaram a atenção no Japão em 2005, quando 91 japoneses se mataram em 34 suicídios coletivos após decidir sua morte por esse meio de comunicação, apontou um recente relatório policial. Este dado triplicou o número de mortos em suicídios coletivos marcados pela rede em 2003, quando o departamento de estatísticas da Polícia japonesa começou a obter dados sobre o assunto. Dos 91 suicidas do ano passado, 54 eram homens e 37 mulheres. O maior número de pessoas tinha entre 20 e 29 anos. Só no primeiro trimestre do ano morreram 54 dos 91 desses suicidas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o maior índice de suicídios por ano nos países industrializados acontece no Japão, com 24,1 casos por 100.000 pessoas.