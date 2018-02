Três problemas em um mês O vazamento na Baía da Ilha Grande é o segundo registrado no Brasil em menos de dois meses. No início de novembro, a empresa americana Chevron admitiu à Agência Nacional do Petróleo (ANP) que estava trabalhando para conter um vazamento no Campo do Frade, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal (MPF) pede, em ação, que a companhia pague R$ 20 bilhões pelos danos ambientais causados. A promotoria também pede que a Justiça suspenda as atividades da Chevron no País.