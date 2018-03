As vias Anhanguera, Ayrton Senna, Bandeirantes, Fernão Dias, Raposo Tavares e Régis Bittencourt apresentam movimento normal, sem registro de acidentes graves. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 por 5, no qual as pistas sul das duas vias dão acesso à Baixada Santista e as norte de ambas, à capital do Estado. Desde a zero hora de hoje, 24 mil veículos já passaram pelo sistema rumo ao litoral.