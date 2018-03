Três rodovias de SP apresentam pontos de lentidão O excesso de veículos provocava pontos de parada em três rodovias de São Paulo no início da manhã de hoje. A Presidente Dutra apresentava a pior situação. Estava congestionada na chegada à capital paulista, do km 230 ao 231, em Guarulhos - entre os km 218 e 223, no sentido São Paulo, e entre os km 221 e 219, no sentido Rio -, e em São José dos Campos do km 144 ao 147, no sentido São Paulo. A Ayrton Senna apresentava lentidão do km 21 ao 26, em Guarulhos, e a Bandeirantes, entre os km 16 e 13, na chegada à capital. Com tráfego normal, o Sistema Anchieta-Imigrantes operava no esquema 5 por 5 - as pistas sul das duas vias davam acesso à Baixada Santista, no litoral, e as norte de ambas, à capital. Nas vias Anhangüera, Castello Branco, Fernão Dias, Raposo Tavares e Régis Bittencourt, a circulação era normal. Segundo as Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, não houve acidentes graves nas últimas horas.