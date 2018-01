Três são presos por suspeita de criação de vírus de computador Três pessoas foram detidas ontem no Reino Unido e na Finlândia por sua suposta participação em uma conspiração internacional para espalhar um vírus através de spams, informou a Polícia britânica. Trata-se de um homem de 63 anos, detido em Suffolk, leste da Inglaterra; um jovem de 28, detido na Escócia, e outro de 19, detido na Finlândia. O detetive Bob Burls, da unidade de crime informático da Polícia Metropolitana de Londres, disse que se trata de uma operação grande, já que era um grupo muito organizado, suspeito de criar um vírus para evitar ser identificado. Aparentemente, os homens tinham como alvo o mundo empresarial britânico do Reino Unido e tudo parece indicar que milhares de computadores foram infectados com suas atividades. "As detenções enviarão um sinal claro aos autores de software malicioso de todo o mundo de que as fronteiras nacionais não limitarão a capacidade e o compromisso das forças de segurança para combater a atividade criminosa", acrescentou Burls. Vários computadores foram confiscados em casas do Reino Unido e da Finlândia. A operação foi resultado de um esforço coordenado entre a unidade informática da Polícia de Londres, o Centro de Pesquisa Nacional Finlandês e o Departamento de Polícia Pori, na Finlândia.