Treze menores fogem da escola João Luiz Alves Treze menores fugiram, por volta das 20h do sábado, da escola João Luiz Alves, uma instituição para reformar jovens infratores na Ilha do Governador, Zona Norte de Rio. Até o início da madrugada, oito deles haviam sido recapturados. Entre os fugitivos estaria um dos acusados pelo assassinato do menino João Hélio, morto ao ser arrastado por um carro. A fuga teria ocorrido após uma rebelião.