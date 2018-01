TRF nega recurso da Anatel contra teles em leilão de WiMAX A presidente do Tribunal Regional Federal (TRF) da primeira região em Brasília, Assusete Magalhães, negou na noite de domingo o recurso apresentado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) contra a decisão da Justiça Federal que permitiu a participação das concessionárias de telefonia fixa no leilão de freqüências de banda larga sem fio (WiMAx) também na área onde já atuam. A liminar foi dada na quinta-feira passada, dia 24, à Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado (Abrafix). A Anatel recorreu ao TRF na sexta para tentar suspender a liminar, mas a desembargadora Assusete disse, em sua decisão, que a Anatel não demonstrou de forma objetiva os prejuízos que a liminar poderia causar. Segundo ela, a restrição às concessionárias não atende ao princípio da proporcionalidade. Deverá acontecer ainda nesta segunda, na Anatel, a sessão de apresentação das propostas pelas empresas interessadas em participar do leilão previsto para o dia 18.