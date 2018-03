'Tribunais' do PCC julgam até 'pequenas causas' Eles começaram resolvendo disputas entre presos. Agora, são comerciantes e moradores de bairros dominados pelo tráfico que recorrem aos ?tribunais? do Primeiro Comando da Capital. ?São pessoas que não acreditam ou não tiveram problemas solucionados pela polícia ou Justiça?, diz o delegado responsável por uma central de escuta telefônica que acompanha ligações feitas para presos no interior paulista. ?Esse tipo de julgamento está entupindo nosso trabalho de escutas. Agora o PCC julga pequenas dívidas, furtos de bairros e até briga de marido e mulher.? As escutas revelaram episódios como o da doméstica Simone, que vivia se queixando do marido às amigas e admitiu que teve um caso. O marido, do PCC, recorreu a um ?tribunal?. Foi autorizado a dar uma surra em Simone, que passou dois dias no hospital, em Penápolis, a 491 quilômetros de São Paulo. Essa ?pena? foi bem mais leve que a do agricultor Everardo Roque de Lima, primeiro julgamento acompanhado por escutas. No Natal de 2006, ele saiu de um forró com uma mulher. Os dois beberam, ela passou mal e ele a levou para casa. Acusado de estupro, foi condenado e morto em Limeira, a 151 quilômetros de São Paulo. Antes, Lima teve o antebraço decepado e os olhos arrancados. Casos como o de Lima ainda são decididos pelos tribunais de presídios. Mas, para ganhar a simpatia dos vizinhos, traficantes da facção organizam tribunais paralelos para julgar e punir culpados. O credor ou a vítima é que estabelece a punição ao infrator, que também é ouvido. O pior é que a inteligência da Polícia Civil constatou que os tribunais são procurados agora por pessoas sem ligação com o PCC. Como ocorreu em Presidente Prudente, a 530 km de São Paulo, quando ladrões atacaram o bar de J. A. P. ?Nem precisei ir à polícia. Um menino que vem aqui disse que poderia recuperar o prejuízo e aceitei?, conta J. ?Três dias depois, devolveram tudo. Até dez pacotes de cigarro, intactos.? As informações são do jornal O Estado de S.Paulo