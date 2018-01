Tribunal chinês inicia julgamento de site de pedofilia O Tribunal Popular Intermediário de Taiyuan, na província chinesa de Shanxi (norte), realiza nestes dias o julgamento dos criadores do maior site de pornografia infantil desmantelado na China, informou hoje a agência estatal "Xinhua". Os nove sócios que fundaram o "Qingseliuyuetian" (verão pornográfico), liderados por Chen Hui, abriram o site em maio de 2004, utilizavam servidores com base no exterior e trocavam com freqüência o domínio e o endereço IP da página. Chen e seus sócios obtiveram em 2005 dez novos servidores nos Estados Unidos, abriram outros três sites de pedofilia e formaram uma rede de páginas que, meses depois, tinha mais de 600.000 internautas registrados procedentes de 20 províncias, regiões autônomas e municipalidades da China. A princípio, os quatro sites receberam cerca de 200.000 membros gratuitamente, mas os outros assinantes começaram a ter que pagar uma taxa de US$ 25 a US$ 33. O "Qingseliuyuetian" continha mais de 9 milhões de imagens e artigos pornográficos, e tinha superado as 11 milhões de visitas quando foi fechado. A China é o segundo país do mundo em número de internautas, com mais de 100 milhões, atrás apenas dos Estados Unidos (198 milhões). O Governo chinês realiza atualmente uma campanha contra a difusão de conteúdos pornográficos e violentos na internet, na qual foram fechadas centenas de sites. Segundo grupos de defesa da liberdade de expressão, estas campanhas também são aplicadas a sites com conteúdos políticos críticos ao Governo.