Tribunal de Contas de SP suspende leilão de linha 18 do metrô

O leilão compreende um monotrilho que ligará a capital paulista ao ABC, na região metropolitana de São Paulo, com investimentos estimados em cerca de 4 bilhões de reais.

O governo de São Paulo havia assinado no final de janeiro um termo de compromisso com o Ministério das Cidades para a construção da linha. Na ocasião, a expectativa era que as obras começassem em 90 dias, com o término estimado para 2018, segundo informações da Agência Brasil.

"A Secretaria dos Transportes Metropolitanos lamenta a decisão do Tribunal de Contas do Estado", afirmou a pasta estadual em comunicado à imprensa, afirmando que a decisão foi de suspensão do leilão foi motivada por "alegações sem qualquer embasamento".

Representantes do TCE não puderam ser contatados de imediato para comentar o assunto.

(Por Alberto Alerigi Jr.)