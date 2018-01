Tribunal do Egito decide por novo julgamento de 37 membros da Irmandade Muçulmana

Os 152 foram condenados inicialmente em março passado durante um julgamento de mais de 500 acusados, com alguns sendo julgados à revelia. Os trabalhos do tribunal duraram apenas alguns dias e foram muito criticados por governos ocidentais e grupos de defesa dos direitos humanos.

Os condenados foram acusados por ataques durante tumultos que surgiram na província de Minya, no sul do Egito, depois da dispersão forçada de dois campos de manifestantes da Irmandade Muçulmana em 14 de agosto no Cairo, quando centenas de pessoas foram mortas.

(Por Ali Abdelatti e Mohamed Abdellah)