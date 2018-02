Tribunal indiano vai decidir sobre fábrica da Nokia na quinta-feira

A unidade em Chennai é uma das maiores fábricas de celulares da Nokia e foi confiscada por autoridades por dívidas tributárias. A Nokia contestou o confisco e vem tentando encerrar a disputa antes da venda de seu negócio e telefonia móvel à Microsoft, em um acordo de 5,4 bilhões de euros (7,4 bilhões de dólares).

A Nokia disse que deseja liberar a fábrica até o dia 12 de dezembro para a planejada transferência do negócio à Microsoft.

Caso a Nokia perca a batalha jurídica, a empresa pode ter de pagar até 210 bilhões de rúpias (3,44 bilhões de dólares), o que inclui juros e multas, disse Mohan Parasaran, que está representando o departamento fiscal.

A Nokia disse não esperar que a disputa tributária afete seu acordo com a Microsoft, que deve ser concluído no primeiro trimestre de 2014, mas um longo congelamento de ativos pode complicar as coisas ao impedir a transferência da fábrica em Chennai.

A Nokia não comentou de imediato nesta quarta-feira.

(Por Sumeet Chatterjee e Nigam Prusty)