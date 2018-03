Tribunal italiano multa homem por tocar partes íntimas em público

Um italiano de 42 anos de idade foi multado em 200 euros (cerca de R$ 500) porque cometeu o ato, considerado ilegal, de tocar suas partes íntimas na rua. O caso aconteceu na cidade de Como, a poucos quilômetros de Milão, e foi divulgado na segunda-feira, dia em que a sentença foi publicada. A Corte de Cassação do Tribunal da cidade estabeleceu que o gesto de tocar as partes íntimas em público demonstra "falta de educação e decência". Depois de julgar o caso em primeira instância, o juiz emitiu a sentença em maio do ano passado. No veredicto, ficou explicado que o homem era culpado de "tocar vistosamente os órgãos genitais em via pública", por cima das vestes. 'Coceira' O acusado entrou com um recurso junto ao Tribunal de Cassação, que é a última instância. Ele alegou inocência, esclarecendo que estava tentando ajeitar a roupa. O gesto, "equiparado a uma coçadela, era apenas um movimento compulsivo e involuntário, provavelmente com a finalidade de arrumar o uniforme de trabalho", teriam argumentado os advogados de defesa, segundo agências de notícias italianas. A 3ª Seção Penal da Corte Suprema não aceitou a argumentação da defesa, declarou o recurso inadmissível e emitiu a sentença final. "Tocar os órgãos genitais diante de outras pessoas é manifestação de falta de educação e de compostura. Deve ser considerado ato contrário à pública decência, conceito que compreende o conjunto de regras de comportamento ético e social que impõe evitar condutas que possam ofender o sentimento coletivo de compostura e decência, gerando mal-estar, desgosto e desaprovação do homem médio", diz a sentença do tribunal de Como. Alem de pagar a multa, o culpado deve desembolsar mais R$ 2,5 mil para cobrir as despesas do tribunal. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.