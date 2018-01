Tribunal julga empresa de videogame após suicídio de adolescente Um tribunal de Pequim julgará uma empresa de entretenimento pela morte de um adolescente que se suicidou após passar 36 horas jogando um dos videogames distribuídos pela companhia, segundo a edição de hoje do jornal "China Daily". Os pais de Zhang Xiaoyi consideram que a distribuidora Aomeisoft é responsável pela morte de seu filho já que não indicou que o jogo, chamado Warcraft III, é violento. Por isso, pedem uma indenização de US$ 12500. Anteriormente, a família denunciou a empresa americana que fabrica o jogo, a californiana Blizzard Entertainment, mas o tribunal de Tianjin, no qual o processo foi aberto, arquivou o caso. O jovem, de 13 anos, pulou da janela de sua casa em Tianjin, no 24º andar, em 27 de dezembro de 2004, para seguir seus heróis "além dos mares", segundo um bilhete que o suicida deixou. O adolescente tinha passado 36 horas seguidas diante do computador de uma loja de jogos e os analistas que avaliaram um diário dele concluíram que "Zhang tinha passado muito tempo com jogos pouco sãos e era viciado em internet". A morte do adolescente comoveu a sociedade chinesa, cujos analistas discutem agora os efeitos nocivos dos jogos "viciosos" para os menores de idade e pedem um sistema de classificação de jogos por idades, algo que não há na China. Warcraft III "tinha sido qualificado como ´T´ nos Estados Unidos, o que significa que não era adequado para menores de 13 anos. Mas nós não sabíamos de nada disso", alegaram os pais do adolescente. Um total de 13,2% dos 16,5 milhões de jovens internautas chineses são viciados na rede, segundo um estudo da Associação Juvenil pelo Desenvolvimento da Internet. O Centro de Informação sobre a Rede de Internet da China indica, no entanto, que o número de menores de 15 anos que se conectam regularmente à web é de 35 milhões. A China já é o segundo país quanto ao número de usuários da rede, com 111milhões de internautas - depois dos Estados Unidos, com 198 milhões -, que passam uma média semanal de 15,7 horas conectados.