Tributo a Raul tem momento de ?Fora, Cabral? O grupo Detonautas subiu ao Palco Sunset na tarde de sábado, 14, com dois propósitos. O primeiro era homenagear Raul Seixas - com músicas como Ouro de Tolo, Gita e Metamorfose Ambulante. O segundo se anunciava no figurino: alguns dos músicos usavam camisetas com o desenho da máscara de Guy Fawkes, de V de Vingança, em referência aos protestos que têm acontecido nos últimos meses no País e contra a proibição do uso do acessório em manifestações no Rio de Janeiro.