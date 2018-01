Trio é flagrado no Rio com dinheiro e relógio roubados de turistas

Três jovens foram flagrados pela polícia na madrugada deste sábado, 21, no Complexo do Lins, com dinheiro e um relógio roubados de turistas. O trio foi abordado no morro do São João, no Engenho Novo, na zona norte do Rio, por policiais militares do Batalhão de Choque.

Os PMs desconfiaram de um táxi em alta velocidade com três passageiros, que passava pelo cruzamento entre a avenida Barão de Bom Retiro e a Rua Verna de Magalhães. Ao revistarem os três jovens, os policiais encontraram um relógio importado, cerca de R$ 226,00, US$ 60,00 e 410 pesos.

O trio foi encaminhado para a 25ª Delegacia de Polícia (DP), onde confessaram o crime. Segundo eles, os objetos haviam sido roubados de turistas na zona sul do Rio de Janeiro. A ocorrência foi registrada pela mesma DP.