Trio é preso acusado de pichar a Ponte Rio-Niterói Três rapazes foram surpreendidos na madrugada de hoje pichando a lateral externa da Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. Foram detidos Paulo Roberto Barçante, de 24 anos, Fábio do Cabo Soledade, de 26 anos, e João Marcelo Vieira Pantija Lago, de 22 anos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou o trio perto do acesso à via pela Avenida Brasil, na região da zona portuária, após receber uma denúncia anônima. Os acusados utilizavam uma espécie de escada feita com cordas e escreveram TJB. Segundo a PRF, a inscrição pode ser uma alusão à organizada Torcida Jovem do Botafogo. Os três foram levados à 17ª delegacia.