Trio Roca conquista, enfim, a terceira estrela Após longa espera El Celler de Can Roca, em Girona, Espanha, conquistou sua terceira estrela Michelin. A notícia foi divulgada quarta-feira, 25, em Madri, durante a comemoração dos 100 anos do guia gastronômico mais famoso do mundo. "Estamos sentindo liberdade e tranquilidade", disse por telefone ao Paladar o chef Joan Roca, que comanda o restaurante ao lado dos irmãos Josep e Jordi. Ano após ano esperava-se que o clã atingisse a cotação máxima. Apesar de eufórico com a notícia, Joan não ficou deslumbrado: "Se alguma coisa mudou no restaurante por causa das três estrelas? Temos seguido da mesma maneira. Vamos continuar fiéis a nossa linha, sem grandes mudanças." Neste domingo, 6, o trio celebrará com uma festa fechada para a família, os amigos e a equipe. Os bem cotados espanhóis de Andoni Luis Aduriz e Quique Dacosta continuam em banho-maria, com duas estrelas e apostas de que no ano que vem chegam ao topo. Também foram divulgados recentemente os novos Guias Michelin da Itália e do Japão. Tornou-se triestrelado o italiano Da Vittorio, em Brusaporto. E Tóquio continua à frente de Paris, que já havia perdido o título de cidade mais estrelada.