Tripulante de traineira desaparecida é encontrado morto

De acordo com a CPRJ, as buscas começaram imediatamente após a informação de que a embarcação Sombra Rio estava perdida, na noite de quarta-feira, 14. No dia seguinte, o Corpo de Bombeiros do Estado, responsável pelo trabalho de guarda-vidas nas praias fluminenses, encontrou destroços da embarcação e o corpo de um dos tripulantes.

"O desaparecimento do segundo tripulante permanecerá sendo divulgado para as embarcações que trafegam na região para que fiquem atentas e relatem qualquer nova informação", diz a nota da Capitania dos Portos. Ainda segundo o órgão da Marinha, um inquérito administrativo para apurar as causas do acidente foi instaurado, com previsão de conclusão em 90 dias.