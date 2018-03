Troca de acusação em campanha nos EUA pode afastar eleitor jovem Apesar de seu entusiasmo, o eleitorado jovem que ajudou Barack Obama, pré-candidato do Partido Democrata à eleição presidencial dos EUA, a conquistar a liderança da atual corrida pode ficar em casa se a disputa transformar-se em uma mera troca de acusações. Obama conseguiu impressionar os eleitores com menos de 30 anos, a fatia dos votantes que historicamente sempre compareceu menos às urnas que seus pais. Os jovens eleitores lotaram os comícios eletrizantes do senador de Illinois e votaram em números quatro vezes maiores do que nos pleitos realizados em anos anteriores. "Isso o ajudou realmente, o fato de vê-lo falar e de estar ali", disse Chelsea Barham, 19, que compareceu a um comício de Obama na Universidade de Maryland e votou no pré-candidato nas prévias realizadas recentemente nesse Estado. De outro lado, a pré-candidata democrata Hillary Clinton, que disputa a vaga do partido com Obama, não compareceu ao campus onde estudam 34 mil alunos. "Nós todos nos sentimos um pouco jogados para escanteio", afirmou Casey Mason-Foley, 19, que estuda ali e que é simpatizante da senadora de Nova York. Os eleitores jovens sentiram-se atraídos pela campanha de Obama devido a sua mensagem idealista e devido à força de sua organização de base, afirmou Peter Levine, do Centro para a Informação e Pesquisa em Educação e Engajamento Cívicos, que estuda o voto dos mais novos. Mas uma campanha negativa pode sufocar, ainda no berço, essa tendência, observou Levine e outros pesquisadores. "Uma luta suja entre os grandes partidos poderia ser prejudicial", afirmou Levine. "O comparecimento às urnas será maior se a disputa se der em um ambiente positivo." Os rivais de Obama já preparam suas armas. John McCain, o provável candidato do Partido Republicano nas eleições de novembro, criticou na quinta-feira o pré-candidato democrata, afirmando que seus apelos por mudança são "eloquentes mas vazios". Simultaneamente, Hillary intensifica seus ataques tentando recuperar-se na disputa travada dentro do Partido Democrata. A senadora, segundo se prevê, não pode sofrer novas derrotas nas próximas prévias, que acontecem nos Estados do Texas e de Ohio no dia 4 de março, caso deseje continuar na corrida. O Instituto de Política da Universidade Harvard descobriu que muitos eleitores jovens afastaram-se da política devido à troca de acusações entre candidatos. Estudantes da Universidade de Maryland repetiram essa opinião enquanto aguardavam para votar, na semana passada. "Acho que há muita lavagem de roupa suja na política. Eu tendo a evitar isso", afirmou Ilana Kelsey, 18, enquanto esperava sua vez de votar.