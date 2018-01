Troca de dados é a pedra fundamental da internet

A troca de informações e arquivos é o principal sustentáculo da internet. Desde seu surgimento, muito anterior ao da web, a internet tem como função permitir que o conhecimento – e consequentemente músicas, fotos e vídeos – flua livremente. Isso não significa que toda a internet é pirata. Essa vocação para a troca digital só mostra o quanto as escolhas de quem usa a internet definem o grau de pirataria do que é feito com a rede. E, de acordo com a lei vigente, todo ato de compartilhamento digital é potencialmente um crime, seja a transferência de uma música por Messenger, um ringtone por Bluetooth ou um vídeo mandado por e-mail. Pensando assim, a solução seria banir a tecnologia, para proteger o direito autoral?