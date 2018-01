Trocas pela web são alternativa econômica Sites de troca são uma alternativa para quem quer segurar o caixa em tempos de crise. Endereços como o Xcambo (www.xcambo.com.br) e o Etrocas (www.etrocas.com.br) oferecem uma plataforma para que usuários anunciem e procurem produtos. E ninguém fala em dinheiro, já que tudo é negociado na base do escambo. Tálita Tonolli já trocou uma placa de vídeo por um scanner e um processador por um celular. Ela escolhe as pessoas com quem negocia através de um ranking em que usuários avaliam quais perfis são confiáveis. Já Luiz Carlos Martins prefere fazer negócios com quem pode encontrar pessoalmente, "em locais públicos e com gente por perto". Usuário do Etrocas há dois anos, ele já trocou três celulares através do site.