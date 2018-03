Tropa de Choque do Rio se prepara para invadir Câmara Tropas do Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM) do Rio preparam-se para invadir o prédio da Câmara de Vereadores (Cinelândia, centro do Rio), ocupado por manifestantes que protestam contra a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará a situação dos ônibus na capital fluminense.