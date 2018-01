'Tropa de Elite' bomba na internet até depois de lançado

Depois de vazar na internet antes mesmo do lançamento nos cinemas, o filme Tropa de Elite continua a pipocar na rede. Se existisse, o Capitão Nascimento seria não um, mas uma legião de pessoas virtuais, com mais de mil perfis no Orkut, mais de mil vídeos no YouTube e até um blog. Blog Capitão Nascimento Teste - Quem é você na guerra? Boneco do Capitão Nascimento Capitão Nascimento Facts! Capitão Nascimento, o herói indesejado Veja também: Technorati - Posts sobre "Capitão Nascimento" Technorati - Posts sobre "Tropa de Elite" Mas o que faz tanta gente querer se passar pelo policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope) do Rio? "Ele virou um herói no Brasil porque é um general durão como nunca existiu no País. É como se fosse o Wolverine (personagem durão da equipe de mutantes X-Men, criada nos quadrinhos da Marvel), mas brasileiro. Um baixinho que não dá mole", diz o "marqueteiro" do blog do Capitão Nascimento, que não quis se identificar. "Acho que todos trazem dentro de si um pouco do Capitão Nascimento no que diz respeito à vontade de fazer justiça", diz o gerente administrativo, C.S.P., de 26 anos, que tem um perfil falso do personagem principal do filme de José Padilha. Para o publicitário Leonardo de Sousa, de 31 anos, "é uma maneira de se manifestar, de mostrar sua indignação com o governo ou com o sistema em geral". A identificação com o personagem de Wagner Moura é tamanha que há até a campanha "Capitão Nascimento para presidente". No Orkut, essa comunidade tem 29 mil membros. "É uma sátira ao governo Lula. O Capitão, pelo menos, sabe o que se passa à sua volta", afirma o microempresário Anderson Amorim, de 26 anos, criador da comunidade. A mesma campanha foi lançada pelo blog Resistindo. As promessas são de "sacos da verdade" nas CPIs, fim da dívida externa colocando "tudo na conta do papa", além de atitudes como "esfregar na cara desses políticos safados todos os que morrem por causa das verbas desviadas da saúde, da segurança, da educação". Nem o senador Renan Calheiros escapa do Capitão que, segundo os blogueiros, diria "tira esse terno preto porque você não é senador, você é moleque". O fato é que o Capitão Nascimento virou uma espécie de Jack Bauer (da série 24 Horas) brasileiro. Tanto que já surgiram os "facts" do personagem. "É o terceiro post mais acessado do meu blog, mas o que teve a maior repercussão, porque muita gente copiou", diz o funcionário público Gustavo Andrade Damasceno, de 22 anos, criador do blog Via Brasil. No blog, há frases como: "Quando Deus disse 'Que se faça a luz!’, o Capitão Nascimento respondeu: ‘Tá de sacanagem, sr. 01? Tá com medinho do escuro, sr. 01?’". Na web, há até o brinquedo do Capitão que diz as frases mais famosas do personagem. No Orkut, é possível baixar músicas com frases do filme. Isso sem falar dos vídeos no YouTube. Sobrou até para o Botafogo. Antes mesmo de o Tropa de Elite estrear na telona, foi feito um vídeo com dublagens de diálogos do filme. Os personagens debateriam as derrotas do Botafogo para o River Plate, na Copa Sul Americana, e para o Flamengo, na final do Campeonato Carioca deste ano. Assista acima. (Colaborou Rodrigo Martins, do Estadão)