Tropas britânicas iniciam retirada de Basra

Tropas britânicas começaram neste domingo a deixar Basra, a principal cidade no Iraque sob comando da Grã-Bretanha, e transferir o poder para forças iraquianas. "Posso confirmar que uma operação está acontecendo, mas não daremos mais detalhes", disse um porta-voz britânico. Ele disse que o primeiro-ministro Gordon Brown está ciente do evento mas esta seria uma questão militar. O porta-voz não confirmou se a retirada representaria uma redução do número de soldados britânicos no Iraque, dizendo que isso iria "depender da avaliação de comandantes nas próximas semanas e meses". Cerca de 550 soldados do país serviam no Palácio de Basra e foram transferidos para uma base nas proximidades do aeroporto local. A correspondente política da BBC, Carole Walker, disse que a medida é parte da maneira como Brown deve lidar com o Iraque, diferente da adotada pelo seu predecessor, Tony Blair. Brown, entretanto, não estabeleceu um prazo para a retirada dos soldados britânicos do país. A retirada do domingo, diz Walker, pode piorar as relações entre os comandos militares de Grã-Bretanha e Estados Unidos. Atualmente, os americanos vêm apelando para que as nações que cogitam retirar seus soldados do Iraque não o façam.